Serravalle, il cimitero è senza pace. Vandalismi sulle tombe, danni ai vasi

Un deprecabile gesto è stato compiuto nei giorni scorsi all’interno del cimitero di Serravalle. Infatti, alcune tombe marmoree a terra sono state depredate: rubati tutti i vasi portafiori da parte di ignoti che in parte li hanno svitati e in parte letteralmente divelti. E l’unica ’gentilezza’ che è stata praticata, è stata quella di lasciare i fiori adagiati sulle sepolture, come se questo potesse rendere meno grave l’atto compiuto. A denunciare l’accaduto, oltre ai familiari che hanno visto profanata la tomba dei propri cari estinti, è stato il sindaco di Riva del Po Daniela Simoni che ha stigmatizzato con forza questo atto che rappresenta un oltraggio alla memoria dei defunti: "Credo si sia passato veramente il segno – afferma la prima cittadina –. Nel tempo si sono sempre riscontrati casi di furto all’interno dei camposanti, non solo sul nostro territorio, ma anche in altre realtà. Familiari hanno visto sottratti fiori, immagini sacre, oggetti di arredo funerario dalle tombe dei propri cari, ma mai si era assistito al distacco di vasi dal marmo, rovinando le lapidi. Quanto avvenuto va oltre ogni immaginazione e decenza".

Un sentimento assolutamente condiviso da parte dell’intera comunità, che ha espresso biasimo per un gesto incomprensibile. Nonostante la complessità nel risalire ai responsabili di tali furti, l’amministrazione comunale ha deciso di avviare una riflessione per cercare di prevenire e contrastare tali episodi per quanto possibile: "Nostra intenzione è avviare un confronto con le forze dell’ordine, carabinieri e Polizia locale Terre e Fiumi, nonché con la società Gecim che gestisce i servizi cimiteriali sul nostro territorio, considerando tra l’altro che sono ormai prossimi interventi di manutenzione nei camposanti. Oltre all’organizzazione dei un controllo dei siti, si valuterà la possibilità di installare telecamere di videosorveglianza che permettano di risalire ai responsabili di eventuali furti e agire da deterrente per malintenzionati. Al di là dello strumento, va studiata attentamente la collocazione per garantirne l’efficacia".

Un percorso non semplice, considerando che sul territorio di Riva del Po sono presenti sei cimiteri e garantire una capillarità nei controlli è complesso: "Ma credo – conclude il sindaco Simoni – è necessario dare un segnale di attenzione da parte della nostra amministrazione comunale, in collaborazione con le forze dell’ordine attive sul territorio, perché simili atti di vigliaccheria e spregio verso ciò che i cimiteri rappresentano, vengano il più possibile contrastati. Una risposta ai nostri cittadini deve essere data".