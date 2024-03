Serravalle premiata. La Pro Loco in Senato

C’è anche la festa d’estate tra i 50 eventi premiati nella Sala Koch del Senato della Repubblica. Tutte queste sono state insignite del marchio ‘Evento di Qualità’ certificazione, istituita e rilasciata dall’Unpli, che mira a qualificare e valorizzare il lavoro e l’impegno dei volontari, che con il loro prezioso contributo rendono possibili gli eventi in assoluto più rappresentativi. Durante le premiazioni in Senato sono intervenuti il senatore Antonio De Poli, il presidente Unpli Antonino La Spina, il responsabile del Dipartimento Cultura e Turismo dell’Anci Vincenzo Santoro, il consigliere del ministro dell’Agricoltura Angelo Rossi, il presidente Città del Vino Angelo Radica, il vicepresidente Città dell’Olio Alfredo D’Antimi e il viceministro all’ambiente Vannia Gava. A ritirare il riconoscimento in Senato è stato Gori Carlo, presidente della Proloco di Serravalle, insieme all’assessore Cinzia Trapella del Comune riva del Po. "Per me è stata una grandissima emozione – spiega Carlo Gori – ritirare questo importantissimo premio, rappresentando il mio territorio e tutti i volontari che come me fanno parte di questa piccola grande Proloco. Essere riconosciuti ‘Evento di qualità’ per la nostra Proloco è un bellissimo traguardo, mai avrei pensato che da quando abbiamo incominciato a organizzare la nostra festa potessimo arrivare a tutto ciò".

Mario Tosatti