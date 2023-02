Serre sotto una grandinata di costi "Vai avanti solo se hai passione"

Dalle bollette nelle case ai costi dell’energia che lievitano nei campi, se Sparta piange Atene non ride. Sull’onda dei rincari i costi di produzione delle aziende agricole nel 2022 sono aumentati del 23,1% con un impatto devastante sui bilanci delle imprese ed anche sulla spesa dei consumatori. Inclementi i numeri, il balzo dei fertilizzanti è del 63,4%, i prodotti energetici (+49,7%) e gli alimenti per animali (+25,1%). L’incremento si è ampliato e consolidato nel corso del 2022 in buona parte – sostiene Coldiretti – per i riflessi del conflitto in Ucraina che ha prodotto una forte instabilità dei mercati internazionali delle materie prime agricole e dei prodotti energetici.

Tra i settori più colpiti nella nostra provincia c’è quello del florovivaismo. Sotto le serre in questi giorni le stufe bruciano gasolio, metano ed anche i soldi degli agricoltori. È un’impresa di famiglia quella dei fratelli Quarella – Laura, Cristina, Alberto e Graziano – ettari di serre e filari di pomodoro per l’industria nelle campagne di Gualdo. Sotto i teloni piante e fiori, che devono restare al caldo per crescere. E il caldo ormai da tempo costa molto caro. Un salasso che rischia di mettere in ginocchio realtà consolidate della floricoltura, tradizioni con una lunga storia alle spalle. "Le nostre serre vengono riscaldate con il metano, ci costa un occhio della testa. Il prezzo è andato alle stelle e a noi serve per alimentare le quattro caldaie – racconta Laura Quarella –. Abbiamo fiori e piantine per l’orto, stelle di Natale. Per farli crescere dobbiamo per forza far andare il riscaldamento, non c’è un’altra strada. Deve essere garantita una certa temperatura, che tra l’altro deve essere costante". Il tempo non aiuta, in questi giorni la colonnina del termometro è crollata sotto lo zero. Non c’è solo il metano a preoccupare Laura che segue direttamente le serre con i fiori e le piantine insieme alla sorella Cristina. C’è anche il gasolio, che alimenta serbatoi e il motore dei trattori. Alla voce costi la lista è sempre più lunga. "Tutto è cresciuto – precisa con amarezza –, e non di pochi spiccioli. Anzi. Costano di più il vetro e la plastica, i vasi di terracotta, il terriccio". Una grandinata di rincari, uno scenario che questa azienda di famiglia – è stata fondata dal padre tanti anni fa, oltre 40 – non si era mai trovata davanti. La speranza? "Per quanto riguarda la spesa del metano – precisa – contiamo che venga accettata la richiesta per il credito d’imposta". Ma per il momento a dominare è l’incertezza. L’agevolazione dello Stato alle imprese viene utilizzata per avere uno sconto sui tributi da pagare a fine anno. Una sorta di bonus. "Bisogna vedere se ce lo concederanno", aggiunge Quarella e il pensiero va alla burocrazia che con i costi alle stelle sta sommergendo le imprese. Agli agricoltori ormai, nell’anno 2023, non basta essere in grado di guidare un trattore, conoscere l’arte di coltivare la terra. Devono sapere maneggiare anche gli aspetti finanziari e contributivi, ragionieri tra i filari con un occhio al display della calcolatrice l’altro al conto corrente. "Siamo partiti con poco e un po’ alla volta siamo cresciuti – afferma con orgoglio –. C’è la burocrazia, i costi alle stelle, ma questo lavoro ci piace. Solo se hai passione continui a coltivare la terra".

Mario Bovenzi