Serughetti e ’Potere di altro genere’

Oggi alle 17.30 alla libreria Libraccio, in piazza Trento Trieste a Ferrara, la conferenza delle donne democratiche ospiterà Giorgia Serughetti per presentare il suo ultimo libro ’Potere di altro genere. Donne, femminismi e politica’, edito da Donzelli. Dialogheremo con l’autrice Giada Zerbini e Ilaria Baraldi. Giorgia Serughetti insegna filosofia politica all’Università di Milano-Bicocca. Si occupa di genere e teoria politica e sociale. Collabora come editorialista con il quotidiano ’Domani’. Tra le sue pubblicazioni, ’Libere tutte. Dall’aborto al velo, donne nel nuovo millennio’ (con C. D’Elia, minimum fax, 2021); ’Il vento conservatore. La destra populista all’attacco della democrazia’ (Laterza, 2021) e ’La società esiste’ (Laterza, 2023).

"La nomina di Giorgia Meloni a presidente del Consiglio – spiegano gli organizzatori – ha inaugurato in Italia il primo governo con a capo una donna. Contemporaneamente, in tutta Europa e in diverse parti del mondo, leader donne stanno assumendo ruoli apicali e di responsabilità. Eppure, la popolazione femminile nel suo complesso subisce ancora le più gravi forme di sfruttamento, violenza, povertà, marginalizzazione culturale. L’inizio del nuovo millennio ha conosciuto un inasprimento degli attacchi a diritti e libertà ottenuti dal movimento femminista nel secolo scorso, con quella che è stata definita la più grande rivoluzione pacifica del Novecento; basti pensare all’offensiva sferrata da più fronti contro l’aborto, una conquista che aveva rappresentato un passaggio chiave di quelle lotte".