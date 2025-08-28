Serve alcol agli ubriachi, barista finisce nei guai insieme a cinque clienti

È di due persone denunciate e ben 6 segnalate alla Prefettura di Ferrara il bilancio di una serie di controlli sul territorio messi in campo dai Carabinieri delle stazioni di Copparo e Tresignana allo scopo di prevenire la commissione dei reati più comuni nei territori di competenza.

Ieri sera i carabinieri hanno sottoposto ad accertamenti sia l’esercente che gli avventori di un bar di Copparo già oggetto di segnalazioni per schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica. Nel corso del controllo, incurante della presenza dei carabinieri, il barista 48enne ha continuato a servire alcolici anche a chi era già in stato di ubriachezza motivo il quale lo stesso è stato deferito in stato di libertà alla Procura estense per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a persone in evidente stato di ubriachezza alcolica. Per cinque di questi clienti invece, si è proceduto alla contestazione di una sanzione amministrativa per la manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

Nello stesso contesto operativo, i carabinieri della stazione di Tresignana hanno proceduto ad intimare l’alt ad un’utilitaria che procedeva zigzagando per il centro cittadino. A bordo vi era una 40enne della zona la quale ha rifiutato di sottoporsi ad accertamenti etilometrici. Per questo motivo, è stata denunciata, la patente le è stata ritirata ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

Infine a seguito di una lite in un bar di Jolanda di Savoia, una 45enne residente nel milanese è stata segnalata alla Prefettura estense per uso personale di stupefacenti dai carabinieri della Stazione di Jolanda di Savoia perché trovata in una dose di hashish.