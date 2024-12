"Serve attenzione quando si guida"

Paola Pazzi concentra l’attenzione sull’utilizzo dei monopattini in città: "In questi anni abbiamo visto come questi mezzi non sono stati regolamentati come dovrebbero. L’introduzione di nuove misure nel codice della strada è sicuramente positiva, anche perché da tempo era necessario una regolamentazione più precisa. Il fatto delle targhe, casco e assicurazione va in quella direzione di rendere il mezzo equiparato ad altri, nel pieno rispetto delle regole". Sulle altre modifiche Paola Pazzi aggiunge: "Chiaramente ci vuole maggiore attenzione quando si è alla guida di un’auto, quindi, è giusto che il nuovo codice della strada vada ad inasprire le sanzioni affinché ci sia una maggiore sensibilizzazione e rispettare le regole. Le nuove multe vanno in quella direzione".