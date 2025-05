"Serve equilibrio tra i due mondi"

Un tema quello dei pannelli nelle campagne che divide e fa discutere. Marina Bernardini prende la parola: "Tutto ciò che permette di avere una produzione di energia pulita e rinnovabile è sicuramente favorevole. Si deve anche valutare in maniera razionale l’utilizzo del terreno agricolo, senza andare ad invadere massicciamente le nostre campagne". Su questo propone: "Si dovrebbe redigere un regolamento condiviso con tutte le parti coinvolte, così facendo credo nella possibilità di permettere una corretta collocazione dei pannelli. Non ci sono secondo me soluzioni diverse, va studiato bene, mettendosi attorno ad un tavolino, un piano per permettere comunque la produzione di energia rinnovabile".