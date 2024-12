"Serve maggiore rispetto anche nel linguaggio"

Caro Carlino,

a proposito dell’intervento dei gruppi di opposizione in Consiglio dopo il “caso Marchi”, ritengo che ci voglia maggiore rispetto anche nel linguaggio. Ciò premesso, credo che l’ invito a utilizzare il genere femminile (ad esempio il plurale “consigliere” in luogo di “consiglieri”) sia segno di una arretratezza culturale che induce Marzia Marchi e chi si è associato alla sua protesta a condurre una battaglia di retroguardia ormai superata dai tempi. Occorre battersi non per l’utilizzo di termini volti al femminile (comunque categorizzanti) bensì per un linguaggio inclusivo che non sia discriminatorio verso alcune categorie. Un linguaggio che deve essere inanzitutto non sessista, ma rivolgersi a tutti. Il linguaggio da usare, insomma, deve includere uno spettro più ampio di soggetti come, ad esempio, le persone “non binary”che rifuggono dalla categorizzazione binaria dell’identitá di genere. Mi auguro che Marzia Marchi e i gruppi dell’ opposizione si battano perché in consiglio comunale, e non solo, si cerchi di rispettare ogni identità di genere, non solo quella femminile (o maschile). Già che ci siamo invito la Marchi e i gruppi di opposizione a battersi perché in tutti i luoghi pubblici le toilettes siano “gender free”, evitando così scelte sgradevoli a chi non si riconosce nel genere maschile e neppure in quello femminile.

Anton (non Antonio

né Antonia) Bianchi