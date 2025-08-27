"Serve progettualità condivisa e comune. Puntare sui giovani"

Cna è convinta da sempre che per rilanciare lo sviluppo di questo territorio e affrontarne le sfide sia necessaria una progettualità condivisa e comune, in cui ogni soggetto, pubblico o privato, faccia la sua parte e contribuisca a individuare e valorizzare le potenzialità della nostra provincia. La buona informazione locale in questo contesto ha un ruolo fondamentale: per questo ringrazio il ‘Carlino’ per la sua scelta di stimolare e ospitare un dibattito concreto e produttivo sul futuro economico e sociale del territorio.

Nell’ottica della crescita economica, il rilancio di Sipro rappresenta un passo avanti molto importante: Sipro tornerà ad essere l’essenziale strumento grazie al quale fare rete e progettare uno sviluppo di territorio per tutta la provincia. Il progetto Fir.EL è un ottimo esempio di collaborazione pubblico-privato in cui la stessa Sipro, la Regione, gli enti locali e l’impresa privata hanno saputo fare sistema e concretizzare un progetto di sviluppo. Ora un’altra sfida ci attende: lavorare insieme perché investimenti così importanti siano anche opportunità per il tessuto delle piccole e medie imprese, chiamate a operare nell’indotto e a fornire servizi.

La tenuta sociale del territorio dipende anche dalla presenza di un tessuto imprenditoriale florido. In questo contesto è altrettanto importante, tuttavia, fermarsi a riflettere su ciò che possiamo fare per coinvolgere i giovani in un ampio progetto di sviluppo del territorio. Per Cna coinvolgere i giovani e aiutarli a inserirsi nel tessuto economico, trovando un lavoro o avviando un’attività professionale o imprenditoriale, è un impegno prioritario, enunciato più volte nel corso delle nostre assemblee provinciali e praticato nelle attività portate avanti durante l’anno.

Cna Ferrara da tempo entra nelle scuole con i propri imprenditori per fare cultura d’impresa. Incontriamo gli studenti, spieghiamo loro la realtà delle piccole imprese italiane, li aiutiamo a progettare il loro futuro. Talvolta chiediamo loro un feedback, sotto forma di elaborati video, della loro esperienza presso una delle nostre aziende: è la formula di ‘Intraprendenti’, un concorso provinciale che ha sempre molto successo tra le scuole ferraresi. Ora queste attività avranno anche una sorta di ‘sigillo’ ministeriale, in forza di un protocollo d’intesa firmato in luglio tra il Ministro dell’Istruzione Valditara e il Presidente nazionale di Cna Dario Costantini.

Abbiamo anche avviato un confronto con l’Ufficio scolastico Provinciale per mettere a punto dei Pcto rivolti alle scuole, che coinvolgano le imprese e mettano in comunicazione i giovani studenti con le reali esigenze di un mercato del lavoro sempre più complesso e sfaccettato. Se vogliamo veramente che i giovani siano attori protagonisti dello sviluppo del nostro territorio, dobbiamo puntare al coinvolgimento diretto e all’ascolto. Le nostre imprese possono fare molto, da questo punto di vista. Possono essere luoghi di formazione. Ma possono diventare anche luoghi di ascolto, punti di riferimento in cui aprire un confronto con le giovani generazioni.

Stiamo mettendo a punto un progetto pilota che va proprio in questa direzione: collegare un gruppo scolastico a una o più imprese che non dovranno essere semplicemente visitate o conosciute ma con cui si possa aprire un confronto. Anche questo è un modo per arrivare a una lettura più incisiva del nostro territorio, capace di comprenderne le storiche vocazioni economiche ma anche di capire esigenze e aspirazioni di coloro a cui quel territorio verrà consegnato negli anni a venire.

* presidente Cna Ferrara