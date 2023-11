Serve un facilitatore a Laboratorio Aperto

Il ‘Laboratorio Aperto’ di via Castelnuovo a Ferrara è alla ricerca di un facilitatore per lo sviluppo delle competenze digitali ed all’inclusione digitale nelle province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. I requisiti laurea triennale o diploma IFTS o ITS, oppure un anno di esperienza documentata nel campo della formazione e facilitazione digitale. Conoscenza e padronanza nell’utilizzo dei servizi digitale, capacità avanzate di apprendimento e analisi. Necessaria patente di guida e disponibilità di un veicolo per spostamenti entro un raggio di 40 chilometri. Previsto contratto a tempo determinato, opportunità di impiego part time-full time. Area di lavoro una tra Unione del Frignano, Unione Terre dei Castelli, Unione Distretto Ceramico, Unione Bassa reggiana, Ferrara e Unione Terre del Delta.