Serve un piano Zone pedonali e limiti al traffico

Alessandro

Tagliati*

Scampato pericolo, potete respirare di nuovo". Così dicono le centraline dell’Arpae che misurano la pericolosità dell’aria che inaliamo ogni giorno in città. In realtà, nessuno di noi, nelle scorse settimane, ha smesso di respirare, né ha preso misure per proteggere i polmoni dei propri figli e nipoti. Però l’Arpae non lancia segnali di pericolo a vanvera, ma noi non ci preoccupiamo: nessuna app ci certifica momento per momento quanto veleno entra in circolo nel nostro organismo. Possiamo andare avanti così? Di allarme in allarme, senza che nessuno si prenda la briga di mettere concretamente le basi per ridurre una volta per tutte il maledetto inquinamento più alto d’Europa? Le associazioni ambientaliste riunite nella Rete per la Giustizia climatica di Ferrara chiedono che si apra un dibattito pubblico decisionale che indichi, finanzi e incentivi nuovi comportamenti. Perché è necessaria la responsabilità dei cittadini che si debbono spostare. Noi proponiamo di creare parcheggi scambiatori fuori della città, forniti di un sistema efficiente di navette a motore elettrico, di rendere zona 30 chilometri all’ora tutta la città entro le mura, di allargare la zona pedonale, di organizzare in tutte le scuole il metodo piedidus, chiudendo al traffico veicolare le strade ‘scolastiche’ così definite dal Piano urbano del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, di organizzare in ogni realtà produttiva un piano di percorsi casa lavoro senza auto. È chiaro come sia la consapevolezza collettiva a fare la differenza: ma servono segnali, mezzi, indicazioni di metodi e condivisione, ascolto e decisioni altrettanto collettive. Singolarmente siamo perdenti, ognuno a rincorrere la propria fretta.

*Rete Giustizia Climatica