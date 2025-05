"Serve una svolta sul serio, senza solite vecchie maschere"

"È tempo di una svolta vera, senza scorciatoie e senza vecchie maschere". Si chiude così la nota del Pd di Comacchio (nella foto il segretario Farinelli), con la quale desidera esprimere "un ultimo pensiero per ora nella bagarre scatenata dalla candidatura della destra comacchiese di Samuele Bellotti". Secondo i dem, "nel consueto copione che precede le tornate elettorali, la destra comacchiese torna a recitare la parte del litigio interno, delle scuse incrociate e delle liste civiche dell’ultima ora. A inaugurare il rituale, questa volta, è il candidato Bellotti, che prova a mettere in scena la parte del ’civico’ indipendente, pur avendo ricevuto la benedizione dei partiti del centrodestra ferrarese" e "il tutto condito da una polemica rivolta al Partito Democratico locale, chiamato in causa senza un motivo evidente, se non quello di spostare l’attenzione dai problemi reali. La realtà è che non è stato il Pd a rivendicare primogeniture o a imporre agende. Nè è il Pd ad aver ribadito che Bellotti e l’attuale sindaco Negri sono figli dello stesso disegno politico ferrarese, lo stesso che in passato ha già espresso il sindaco Carli, con una giunta che includeva volti noti dell’attuale centrodestra comacchiese, tra cui Maura Tomasi, Pierluigi Negri e persino il padre dell’attuale candidato". In conclusione, il Partito Democratico sostiene che "il futuro di Comacchio non può fondarsi sulle finzioni. Serve un cambiamento profondo e reale, che parta dalle competenze, da un serio riordino della macchina comunale, da politiche attente all’ambiente e ai territori più periferici, da servizi pubblici capaci di sostenere davvero le famiglie. Insieme alle altre forze del centrosinistra e a tante energie della società civile, stiamo costruendo una proposta politica fondata sulla serietà e sulla partecipazione, lontana da slogan vuoti e logiche di potere".