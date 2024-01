Servizi alla persona, serve un operatore

L’azienda pubblica di servizi alla persona Pianura Est a Pieve Di Cento (Bologna) è alla ricerca di un operatore sociosanitario da assumere a tempo pieno con un contratto a tempo determinato per la durata di tre mesi (con possibilità di una proroga contrattuale) per 36 ore settimanali, queste distribuite per turni (mattino – pomeriggio – notte nei 7 giorni della settimana). Inquadramento area degli operatori esperti ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni locali. La mansione richiesta come da profilo di operatore sociosanitario dovrà rispondere ai requisiti necessari stabiliti nella conferenza stato regioni del 22 febbraio 2001. È necessario, inoltre, possedere un attestato di qualifica di operatore sociosanitario (OSS) rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna la ricerca è rivolta a candidature di entrambi i sessi. La qualifica Istat sarà professioni tecnico sanitarie - area tecnico assistenziale.