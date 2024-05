Servizi cimiteriali, la gestione affidata a Cmv

Cmv si conferma sul territorio, firmando due nuovi affidamenti nell’area dell’alto ferrarese. Di recente, infatti, il Comune di Vigarano Mainarda ha affidato i servizi cimiteriali a Cmv Servizi. È stato di fatto approvato l’affidamento in house dei servizi cimiteriali a CMV Servizi srl a far data dal 01 luglio 2024 al 30 giugno 2033. "Si tratta di un segnale della volontà del territorio di investire sull’azienda – afferma Alessandro Pirani, amministratore unico di CMV Servizi Srl –, un patrimonio dei Comuni e di chi ci vive e lavora. All’Amministrazione va il ringraziamento per la fiducia". Si tratta di un nuovo affidamento in house, con scadenza al 31 dicembre 2028. Il Consiglio comunale di Terre del Reno, infatti, nella seduta del 24 aprile, ha approvato la Convenzione per il "Servizio di Gestione del Verde pubblico - Disinfestazione, Derattizzazione, Dezanzarizzazione e servizi accessori".