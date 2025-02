Servizi digitali grazie a contributi per 17mila euro

Ennesimo passo in avanti verso la transizione digitale. Il Comune si è infatti aggiudicato due bandi interministeriali del valore complessivo di 17 mila euro per l’implementazione tecnologica nel servizio di Sportello unico delle attività produttive (Suap) e dell’edilizia (Sue) e per l’estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale (Anpr) tramite l’adesione allo Stato civile digitale (Ansc).

Il primo dei due bandi ottenuti (tecnicamente: Misura 2.2.3), del valore di 8.132 euro, comporterà quindi la piena digitalizzazione delle procedure degli uffici Suap e Sue, permettendo così un miglioramento dei servizi rispetto all’attuale piattaforma utilizzata.

Dall’altra parte, grazie al secondo bando che ha assegnato a Bondeno 8.979 euro (Misura 1.4.4), si andranno a migliorare le procedure utilizzate dall’anagrafe e dallo stato civile, rendendole più snelle e digitalizzate.

"Sono altri importanti passi in avanti che vanno a sommarsi ai tanti effettuati negli ultimi tre anni", spiega il sindaco, Simone Saletti.