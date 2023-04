Servizi educativi, ecco le graduatorie

Saranno pubblicate oggi sul sito www.comune.fe.itedufe le graduatorie provvisorie, per l’iscrizione ai servizi educativi 0-6 del Comune di Ferrara (nidi e scuole dell’infanzia) per l’anno educativo 2023-2024.

"Tra le novità introdotte dall’amministrazione per il prossimo anno educativo – ricorda l’assessore Dorota Kusiak – vi è l’ampliamento dell’offerta dei servizi, a partire dal numero di posti disponibili, ottenuto anche grazie alla collaborazione con i servizi privati convenzionati, per rispondere alle esigenze delle famiglie e abbattere le liste d’attesa. Sono infatti oltre 100 i posti in più disponibili nell’ambito dell’offerta comunale". Sarà possibile presentare ricorso da oggi al 12 aprile usando il ‘Modulo ricorso’, reperibile sempre sul sito www.comune.fe.itedufe da compilare e inviare a: [email protected] e [email protected] insieme a copia del documento di identità del genitore firmatario. Martedì 18 aprile sarà pubblicata la graduatoria definitiva, che recepirà eventuali ricorsi. Dal 20 aprile sarà possibile visionare l’elenco delle domande accolte con relativa assegnazione.