Servizi finanziari e informatici, il Comune assume

Sono pubblicati tre nuovi bandi di concorso per entrare a far parte del personale del Comune di Cento, dedicati ad aumentare le risorse destinate in particolare ai servizi finanziari e ai servizi informatici. E’ aperto un concorso per n. 1 posto da funzionario dei sistemi informatici, per il quale è richiesta almeno una laurea triennale o vecchio ordinamento in Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Matematica, Fisica, Scienze dell’informazione, Statistica. Sempre a supporto dei servizi informatici, è aperto un concorso per n. 1 posto da funzionario amministrativo-contabile per il quale è richiesto almeno il possesso della laurea triennale o vecchio ordinamento. "Abbiamo deciso di investire con nuove risorse sul servizio dei sistemi informativi in quanto, le necessità di funzionamento degli uffici e della macchina comunale stanno crescendo. Senza tener conto delle progettualità del Pnrr, che sono in capo a questo servizio, con risorse importanti", commenta il sindaco Accorsi che prosegue “Per questo, assumeremo anche un funzionario che si incaricherà della gestione e della rendicontazione di tutti gli aspetti amministrativi del settore".