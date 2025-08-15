Servizi fino a mezzanotte . Strade sicure con i vigili

Pattuglie anche la sera. Controlli diurni e serali implementati per la Polizia locale dell’Alto Ferrarese. Gli agenti hanno intensificato i controlli sulle strade e gli spazi pubblici. Luci blu nella notte a Bondeno. E la percezione nel ‘sentirsi più sicuri’ cambia. Obiettivo "garantire una maggiore sicurezza per i cittadini". Controlli che si sono estesi anche nelle ore serali. Dal capoluogo alle frazioni. Fino alle 24. Ma arrivano anche all’una di notte. Da qualche settimana è più facile e probabile incrociare il blu delle luci delle pattuglie nella sera. "I controlli sia diurni che serali, unitamente alle varie forme di collaborazione con i carabinieri e missioni interforze con le altre polizie – confermano il sindaco Simone Saletti e l’assessore alla sicurezza urbana Ornella Bonati – si inseriscono in un contesto che vuole incentivare la sicurezza, attraverso una serie di azioni. Le quali passano anche attraverso investimenti tecnologici, come quelli che hanno permesso di estendere la rete di telecamere controllata da remoto dal comando di via Turati". Pattuglie serali per una sicurezza urbana più completa. A spiegare nel dettaglio la natura e gli obiettivi di questi nuovi controlli serali è il comandante della Polizia locale dell’Alto Ferrarese, Stefano Ansaloni. "I controlli serali sono deputati al controllo del territorio – dice - I posti di controllo per velocità ed etilometro vengono organizzati in altri contesti." L’obiettivo è la sicurezza urbana. "Vedere le vie e le piazze di sera vuol dire completare la nostra attività di controllo. Ciò significa capire come le persone vivono il paese la sera, e da lì sviluppare la nostra attività di prevenzione e calmieramento di certi fenomeni". Un approccio importante. "I controlli si concentrano su "punti sensibili" che vengono individuati in base a segnalazioni dei cittadini o indicazioni dell’amministrazione" sottolinea Ansaloni . Controlli dunque, su fenomeni che vanno dai "gruppi di ragazzini che creano problemi con il pallone giocando su strada" fino alla "musica a tarda ora" verificando che i pubblici esercizi rispettino le normative. Due giorni alla settimana tra il 15 giugno e il 15 settembre in orari e giornate non comunicate in anticipo. "Hanno lo scopo di andare a completare la nostra attività - spiega - vedendo il capoluogo e le frazioni in una situazione diversa da quella ordinaria. È utile sapere come si muove la gente la sera - ha ribadito il comandante -. Le sanzioni sono relativamente poche, poiché l’attività serale è incentrata principalmente sul controllo e sulla prevenzione".

Claudia Fortini