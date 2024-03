Servizi igienici, i concerti sono senza barriere

Per soddisfare l’esigenza del Jazz Club Ferrara di poter assicurare la fruizione dei servizi igienici anche alle persone con disabilità, il Comune di Ferrara attraverso ha approvato in giunta una delibera che consentirà l’utilizzo dei servizi igienici comunali collocati a fianco della sede del Torrione, in corso Porta Mare.

Nel corso degli anni si era evidenziata questa esigenza che però non poteva essere risolta ampliando i servizi interni all’antica struttura vincolata perché di interesse storico e culturale. Con questa soluzione si potranno utilizzare i servizi igienici pubblici, recentemente ristrutturati, collocati a fianco del Torrione di San Giovanni, anche negli orari di attività serale del Jazz Club. "Siamo consapevoli del grande valore culturale e artistico che l’associazione Jazz Club Ferrara ha per la nostra città e del Torrione di San Giovanni quale bene monumentale, patrimonio del Comune – spiega l’assessore Angela Travagli –. Nell’impossibilità di rendere accessibili i servizi igienici presenti all’interno del Torrione per i vincoli a cui è sottoposto, ci siamo subito resi disponibili a condividere i servizi esterni di proprietà del Comune accogliendo la loro richiesta nell’ottica di favorire l’autonomia e l’inclusione sociale dei soci frequentatori, nostro obiettivo strategico di mandato. Ringrazio il presidente del Jazz Club Federico D’Anneo per la sensibilità e la volontà di rendere lo spazio nella sua unicità inclusivo, un luogo autentico, portatore di valore e aperto ai giovani e alla totale accoglienza". "Ringrazio l’Amministrazione comunale e l’assessore Travagli – afferma Federico D’Anneo, presidente del Jazz club Ferrara – per aver subito mostrato sensibilità alla nostra richiesta di poter dare un servizio in più alle persone con disabilità".