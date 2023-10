"Servizi igienici off-limits al centro sportivo"

È polemica sul centro sportivo Raibosola. A sollevare il tema legato alla fruibilità dei servizi igienici è Tiziana Gelli, responsabile del circolo comacchiese di Fratelli d’Italia. "Sono passati diciott’anni dalla nascita del centro sportivo Raibosola – scandisce l’esponente di Fd’I – struttura in grado di ospitare varie discipline: dal calcio al football americano, passando per il rugby e l’atletica. L’impianto era ed è tutt’ora attrezzato con spogliatoi e servizi igienici, anche per soggetti disabili. Tuttavia, i servizi per le persone disabili, non sono collegati alla rete fognaria. Quindi, di fatto, non utilizzabili".

Ed è qui che nasce la polemica. "Probabilmente – prosegue Gelli – al momento del mancato allacciamento dei servizi alla rete fognaria, il Comune aveva ritenuto che il numero dei frequentatori fosse esiguo a tal punto di considerare sufficiente una semplice fossa biologica". Ma la situazione, non è propriamente così. "Purtroppo o per fortuna – sbotta la responsabile locale di Fd’I – i fruitori di questa opportunità si sono rivelati superiori alle aspettative, tanto da arrivare oggi a ritenere indispensabile un intervento per allacciare le acque nere alla rete fognaria per non gravare l’associazione di ulteriori spese". Le spese di cui parla Gelli sarebbero legate alle operazioni di pulizia dell’attuale impianto, che sarebbero evitate qualora fosse portato a termine l’allacciamento. "Tutti devono poter usufruire dei servizi – dice a chiare lettere l’esponente meloniana – ed ecco perché riteniamo doveroso che il Comune intervenga al più presto per allacciare tutti i servizi igienici dell’impianto sportivo alla rete fognaria, consentendo così a tutti i fruitori della struttura di poterli utilizzare senza gli attuali impedimenti". In effetti, dalle foto allegate da Gelli, emerge in maniera abbastanza nitida lo stato in cui versano attualmente i servizi igienici dell’impianto sportivo Raibosola.

"La mia richiesta – conclude Gelli – arriva a seguito di molte segnalazioni raccolte dai cittadini, che lamentano la scarsa fruibilità dei servizi igienici dell’impianto. E questo, a mio modo di vedere, è del tutto inaccettabile". L’amministrazione, contattata dal Carlino, al momento non ha risposto. Intanto i cittadini aspettano che vengano risolti i problemi in un luogo simbolo dello sprt comacchiese.