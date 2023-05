Servizi per le famiglie, seminari e spettacoli per celebrare i 30 anni

Oggi, dalle 9 alle 13 presso la Biblioteca “G. Bassani” di Via Giovanni Grosoli 42 si svolgerà ’Una strada lunga trent’anni’. si tratta di un seminario per celebrare i 30 anni dall’apertura del Centro per le Famiglie e dei Centri Bambini e Famiglie a Ferrara. Un viaggio nei servizi per bambini e genitori dove, tra giochi e parole, si continua a costruire il futuro. Alle 16,30 ci sarà uno spettacolo dal titolo ’Fiaba in musica: La bella e la bestia’ con ingresso gratuito. Di seguito altri eventi avvincenti.