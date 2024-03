Servizi per le famiglie, variano le scadenze: "Le domande da aprile a fine maggio"

Variano e si spostano in avanti le scadenze per le famiglie per presentare le domande di iscrizione ai servizi scolastici ed extrascolastici comunali del nido comunale, della refezione scolastica e del trasporto comunale e intercomunale. L’iscrizione dei bambini all’Asilo Nido Comunale “Margherita” di via Granatieri di Sardegna sarà possibile dal prossimo 1 aprile sino al 31 maggio 2024. Stessa scadenza, ma con la possibilità di inoltrare già adesso la richiesta di iscrizione, per il servizio di trasporto scolastico comunale e intercomunale. Sono poi già aperte anche le iscrizioni alla mensa scolastica, servizio per il quale non è prevista una data di scadenza.