"Servizi sanitari territoriali, troppa enfasi ingiustificata"

"La recente serata nella quale il sindaco di Argenta Andrea Baldini e i vertici della Azienda Usl hanno illustrato il progetto di ampliamento dell’ospedale Mazzolani-Vandini sembrava avere più che altro l’intento di confondere i cittadini, ponendo l’accento sul contenitore e tralasciando il contenuto, che in un ospedale, me lo si concederà, è almeno altrettanto importante". E’ la tesi di Gabriella Azzalli, consigliere comunale e candidato sindaco. E aggiunge: "Ad Argenta abbiamo già visto inaugurare in pompa magna sale operatorie che sono poi rimaste inutilizzate per anni, dopo che i professionisti erano stati indotti ad andarsene. E la convenzione con Ior scade nel febbraio 2027, ciò che rappresenta un grave fattore di incertezza per il futuro. Se poi è vero che va benissimo fare mobilità sanitaria con pazienti che vengono ad operarsi allo Ior di Argenta, è altrettanto vero che questo non risolve le richieste sanitarie degli argentani, poiché non tutti, fortunatamente, dobbiamo farci operare allo Ior". Un aspetto non secondario è inoltre quello dei costi. "La Regione ha realizzato il polo ortopedico ad Argenta senza dare copertura finanziaria, bensì aggravando i bilanci della Ausl Ferrara e i risultati già si vedono con i mostruosi tempi di attesa, mancando risorse per investire su specialisti, radiologia e sanità territoriale". Di qui la conclusione amara: "A conti fatti, ritengo non sia giustificata tanta enfasi da parte di sindaco e direttore generale, ma piuttosto vada espressa preoccupazione per lo stato dei servizi sanitari".