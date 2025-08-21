Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaServizi scolastici, tariffe calmierate. I bonus che si possono richiedere
21 ago 2025
LAURA GUERRA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Servizi scolastici, tariffe calmierate. I bonus che si possono richiedere

Servizi scolastici, tariffe calmierate. I bonus che si possono richiedere

Le vacanze estive non sono ancora finite, almeno per alcune famiglie che si stanno godendo il sole di fine agosto,...

Le vacanze estive non sono ancora finite, almeno per alcune famiglie che si stanno godendo il sole di fine agosto,...

Le vacanze estive non sono ancora finite, almeno per alcune famiglie che si stanno godendo il sole di fine agosto,...

Per approfondire:

Le vacanze estive non sono ancora finite, almeno per alcune famiglie che si stanno godendo il sole di fine agosto, ma il ritorno tra i banchi di scuola è ormai imminente. Per questa ragione, il Comune di Bondeno ha predisposto un corposo bouquet di servizi per accompagnare le famiglie nel ritorno a scuola dei loro figli.

"Nel corso degli anni, abbiamo sempre garantito servizi di buona qualità, sia per quanto riguarda il trasporto scolastico (svolto capillarmente, quasi “porta a porta”, per venire incontro alle esigenze di tutti) che per la mensa e le altre opportunità offerte alle famiglie – avvertono il sindaco Simone Saletti e l’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri –. Si è cercato di mantenere una tariffazione calmierata, presentando nell’offerta anche servizi che la gente apprezza e che non tutti possono vantare. Per esempio, quelli messi a disposizione con professionalità da Spazio 29: Sos Family, studiato per venire incontro ai genitori impegnati nel lavoro; il doposcuola, i servizi di pre e post-scuola, i laboratori svolti in vari momenti".

Parlando di cifre, il costo della mensa è rimasto contenuto, con tariffe comprese tra i 3 euro (tariffa minima) e i 5,90 euro per pasto. La tariffa viene modulata sulla base dell’Isee. Per il trasporto scolastico, si pagherà anche quest’anno in un’unica soluzione anticipata, ed il costo sarà solo in parte a carico delle famiglie, mentre il resto verrà garantito dall’Ente. Il costo del trasporto scolastico varia da 110 euro a 350 euro l’anno.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Scuola