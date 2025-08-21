Servizi scolastici, tariffe calmierate. I bonus che si possono richiedere

Le vacanze estive non sono ancora finite, almeno per alcune famiglie che si stanno godendo il sole di fine agosto, ma il ritorno tra i banchi di scuola è ormai imminente. Per questa ragione, il Comune di Bondeno ha predisposto un corposo bouquet di servizi per accompagnare le famiglie nel ritorno a scuola dei loro figli.

"Nel corso degli anni, abbiamo sempre garantito servizi di buona qualità, sia per quanto riguarda il trasporto scolastico (svolto capillarmente, quasi “porta a porta”, per venire incontro alle esigenze di tutti) che per la mensa e le altre opportunità offerte alle famiglie – avvertono il sindaco Simone Saletti e l’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri –. Si è cercato di mantenere una tariffazione calmierata, presentando nell’offerta anche servizi che la gente apprezza e che non tutti possono vantare. Per esempio, quelli messi a disposizione con professionalità da Spazio 29: Sos Family, studiato per venire incontro ai genitori impegnati nel lavoro; il doposcuola, i servizi di pre e post-scuola, i laboratori svolti in vari momenti".

Parlando di cifre, il costo della mensa è rimasto contenuto, con tariffe comprese tra i 3 euro (tariffa minima) e i 5,90 euro per pasto. La tariffa viene modulata sulla base dell’Isee. Per il trasporto scolastico, si pagherà anche quest’anno in un’unica soluzione anticipata, ed il costo sarà solo in parte a carico delle famiglie, mentre il resto verrà garantito dall’Ente. Il costo del trasporto scolastico varia da 110 euro a 350 euro l’anno.