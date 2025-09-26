Servizi sociali, nuove tariffe e piccoli aumenti

I servizi sociali del Comune di Bondeno hanno aggiornato le tariffe per il 2026. Riguardano anziani, disabili e famiglie. Le nuove quote di compartecipazione alla spesa e le fasce Isee sono state definite per garantire l’accesso ai servizi. Si legge nell’atto della giunta "in modo più equo e sostenibile". Ritocchi dunque e non aumenti. Da qui i numeri. Novità per anziani e servizi domiciliari. Le rette giornaliere per la Casa Residenza Anziani (CRA) (nella foto)e la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) rimangono a 54,15 euro. Per il Centro diurno, il costo giornaliero, è stato fissato a 32,49 euro, pari al 60% della retta della Casa Protetta. Il servizio di assistenza domiciliare ha una tariffa oraria di 30,57 euro. Le persone che non sono autosufficienti pagheranno una quota massima di 10 euro per un operatore e 19 euro per due operatori per 60 minuti di assistenza. Per gli utenti autosufficienti invece, la quota finale a carico non supererà i 18,67 euro a condizione che venga presentata la certificazione Isee che restano la base di partenza. Anche il servizio pasti a domicilio ha subito delle modifiche: la tariffa minima è ora di 1 euro a pasto per tutti gli utenti autosufficienti, indipendentemente dall’Isee. L’esenzione totale è prevista solo per i casi segnalati dai servizi sociali. Ci sono poi i trasporti sociali, ma anche i contributi per andare incontro a chi ha delle difficoltà. Il servizio dei trasporti sociali ha una tariffa base di 10 euro a corsa. La quota a carico dell’utente viene graduata in base all’Isee. La tariffa minima è stata fissata a 5 euro, da pagare a prescindere dall’Isee. Per accedere al servizio, l’Isee non può superare i 20.000 euro. La fascia Isee per beneficiare di contributi economici è stata alzata da 7.500 euro a 10.000 euro, con un contributo massimo di 2.400 euro per nucleo familiare nel 2024. Ci sono poi i Centri diurni e residenziali per disabili. Le tariffe sono state adeguate secondo le delibere regionali. Ed ecco i costi: per i Centri socio riabilitativi diurni, i costi giornalieri variano in base al livello assistenziale: 69,90 euro per il livello ‘moderato’, 93,40 euro per il ‘severo’ e 124,20 euro per il ‘completo’. Per i Centri residenziali, i costi sono rispettivamente di 116,20, 149,60 e 187,20 euro. La compartecipazione alla spesa per questi centri prevede una quota fissa giornaliera di 8,50 euro per i Centri diurni e 17 per quelli Residenziali, a cui si aggiunge una quota variabile in base all’ISEE.

Claudia Fortini