Servizi straordinari sul territorio e cinque denunce dei militari. Sequestrato un revolver

Un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio è stato svolto nel week-end appena trascorso dai carabinieri della Compagnia di Comacchio, affiancati dai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, del Nucleo Forestale di Comacchio e del N.A.S. di Bologna. Nell’ambito dell’attività, che aveva lo scopo di reprimere i reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientali e per prevenire il fenomeno dei furti in abitazione, cinque persone sono state denunciate in stato di libertà. A finire nei guai un uomo di origini serbe, senza fissa dimora e con precedenti, poiché, controllato all’esterno di un supermercato di Comacchio, è risultato privo di titolo abilitante al soggiorno in Italia; un uomo residente nel Bolognese, invece, è stato denunciato durante un controllo a Lido degli Estensi, in quanto stava trasportando in maniera illecita rifiuti ferrosi a bordo di un mezzo che, successivamente, è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Le altre tre denunce hanno riguardato una persona del luogo in quanto deteneva un revolver (poi sottoposto a sequestro penale) senza le necessarie condizioni di sicurezza e con porto d’armi la cui validità era scaduta; un uomo di origini sudamericane, senza fissa dimora, per occupazione abusiva di un’abitazione estiva a Lido degli Estensi, e un uomo di origini pakistane, risultato privo di permesso di soggiorno al momento del controllo.

L’attività straordinaria ha interessato anche le strade del territorio, lungo le quali sono state controllati trentasei veicoli e quarantuno persone: in questo ambito sono state contestate sanzioni amministrative pecuniarie per 6.600 euro complessivi, ed è stato segnalato alla Prefettura un uomo del luogo per uso personale di sostanze stupefacenti, in quanto è stato trovato in possesso di marijuana mentre era alla guida di un mezzo di lavoro. Nel corso del servizio straordinario, è stata anche sospesa l’attività di un supermercato di Porto Garibaldi per impiego di manodopera ‘in nero’.