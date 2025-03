Servizi, tariffe e proposte: "La gestione dei rifiuti urbani nelle mani di un ente pubblico"

Un incontro pubblico sulla proposta di ripubblicizzazione della gestione dei rifiuti urbani a Ferrara. Si tratta del tema al centro del confronto e approfondimento che si terrà giovedì, alle 17.30, nella sala atelier-Grisù. E’ promosso da rete giustizia climatica Ferrara e forum Ferrara partecipata.

I contenuti sono stati presentati ieri dai rappresentanti del comitato, Corrado Oddi e Marino Pedroni, da Giuliana Andreatti de ‘La Comune di Ferrara’, che sostiene l’iniziativa. L’incontro sarà moderato da Federica Tartari di Rete Giustizia Climatica, introduce Corrado Oddi di Forum Ferrara Partecipata. A seguire gli interventi di approfondimento di Natale Belosi del comitato scientifico Rete Rifiuti Zero dell’Emilia-Romagna e Andrea Bertozzi responsabile dell’area tecnica di Alea spa Forlì. I punti al centro dell’incontro saranno la proposta articolata in tre azioni, ovvero, la ripubblicizzazione del servizio dei rifiuti urbani, un servizio di raccolta rifiuti ‘porta a porta’, per dimezzare l’incenerimento dei rifiuti. "Dalla fine del 2017, quando è scaduta la concessione, Hera continua – spiega Corrado Oddi – a gestire in proroga il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Ferrara. A distanza di sette anni, è venuto il momento di decidere quale sarà il soggetto che dovrà gestire questo servizio negli anni a venire. È sempre più chiaro che l’attuale amministrazione intende procedere a svolgere una gara per scegliere il soggetto cui affidare il servizio, con il risultato pressoché scontato che Hera". Nella relazione di Corrado Oddi, emerge la proposta di avere una raccolta ‘porta a porta’, con tariffa puntuale e gestione pubblica del servizio. "Dar vita ad un’azienda totalmente pubblica – aggiunge – di proprietà del Comune, costruendo meccanismi di partecipazione alle scelte di fondo da parte dei lavoratori e dei cittadini".

m. t.