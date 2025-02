Servizio cimiteriale con molte lacune:. Padovani chiede risposte

Disagi, ritardi e inefficienze nei cimiteri del Comune di Mesola: è su questi temi che si concentra l’interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Insieme per Crescere, con capogruppo Gianni Michele Padovani (nella foto). Al centro delle polemiche vi è la gestione del servizio cimiteriale, affidato a una ditta esterna, che ha sollevato forti critiche da parte della cittadinanza. Numerosi residenti hanno segnalato problematiche diffuse, culminate in episodi particolarmente gravi verificatisi sabato 22 febbraio. In particolare, nel cimitero di Mesola si è registrata l’assenza del carrello per la tumulazione, mentre nel cimitero di Bosco una sepoltura è stata ritardata a causa della mancanza di un sotterrino. Come se non bastasse, l’operatore incaricato di intervenire ha dichiarato di non essere in possesso della patente necessaria per recarsi sul posto, causando un’attesa di oltre un’ora per i familiari e i presenti al funerale. "Questi episodi non sono solo fonte di disagio per i cittadini, ma anche di grave discredito per l’immagine della nostra comunità" ha dichiarato Padovani, sottolineando la necessità di un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione. L’opposizione chiede quindi che la questione venga affrontata con urgenza nel prossimo Consiglio Comunale, affinché vengano adottate soluzioni concrete per evitare il ripetersi di simili criticità. La gestione dei servizi pubblici essenziali, specie quando riguardano luoghi di raccoglimento e memoria come i cimiteri, richiede efficienza e rispetto per i cittadini. Il Gruppo Consiliare Insieme per Crescere chiede all’amministrazione di chiarire le responsabilità e di adottare misure correttive immediate.

Guendalina Ferro