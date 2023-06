Servizio civile: il bando Passo avanti nell’Ausl, occasione per 6 giovani

Servizio civile regionale 2023: aperto il bando per 6 giovani in Ausl. Sarà svolto nell’area della Comunicazione e della Formazione dell’Azienda territoriale. E’ aperto ai giovani che hanno un’età compresa fra i 18 e 29 anni ancora non compiuti il nuovo bando per il servizio civile regionale volontario 2023. Nell’avviso per la provincia di Ferrara, per l’Azienda Usl sono disponibili 6 posti nel progetto “Cittadini digitali”, per 11 mesi nell’area della Comunicazione (tecnologia e stampa) e nell’area della Formazione. Il termine per la presentazione della domanda le 23,59 di domenica 23 luglio. Informazioni link: https:www.ausl.fe.itamministrazioneservizio-civile-nazionaleal-via-il-bando-per-il-servizio-civile-regionale-2023.