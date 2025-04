"Servizio di maggior tutela e Bonus energia: bollette meno care per gli utenti vulnerabili"

I clienti “vulnerabili” che usufruiscono del servizio di maggiore tutela vedranno ridursi la bolletta dell’energia elettrica di un importo pari al 2,4% nel secondo trimestre 2025. Lo rende noto Confconsumatori. ""Da aprile – ricorda il presidente Antonio Frascerra – chi ha un Isee inferiore a 9.530 euro si vedrà riconosciuto automaticamente il contributo straordinario di 200 euro previsto dal ’Dl bollette’. Inoltre, a breve l’Autorità adotterà un ulteriore provvedimento per definire le modalità e tempistiche di erogazione a tutti gli aventi diritto, fino alla soglia Isee di 25mila euro. Per usufruire in automatico dei bonus sociali e il contributo straordinario (avendone i requisiti di legge) è necessario attivarsi mediante la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica e ottenere attestazione Isee". Per informazioni tel. 345-3188173.