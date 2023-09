Servizio di Tesoreria Comune di Cento: Banca di Imola (Cassa di Ravenna) vince la gara

Banca di Imola Spa (Gruppo bancario Cassa di Ravenna), si è aggiudicata la gara per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Cento per il triennio 20242026. Per la partecipazione alla gara Banca di Imola ha costituito un raggruppamento temporaneo d’imprese (Rti) con la Cassa di Ravenna, per soddisfare al meglio i requisiti tecnici richiesti dalla procedura di gara.

Banca di Imola è presente a Cento con una propria filiale dal 2008 ed ha rafforzato la sua presenza nel dicembre 2021, con l’apertura anche della nuova filiale “Cento Sede”. La tesoreria del Comune guerciniano si aggiunge ad altre importanti tesorerie comunali gestite da Banca di Imola Spa e da Cassa di Ravenna Spa.