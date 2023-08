"Servono azioni per aiutare gli ex percettori"

Un’interpellanza per capire "quali iniziative stia programmando il Comune per rispondere nell’immediato e nel medio periodo ai bisogni degli ex percettori di Reddito di cittadinanza" e per appurare se "siano previsti nuovi investimenti in Asp o assunzioni di personale specializzato, pronto a intervenire in modo efficace per ridurre fenomeni di marginalità sociale e disagio economico sempre più diffusi". Sono queste le due richieste contenute nel documento, indirizzato al sindaco Alan Fabbri e all’assessore alle Politiche sociali, Cristina Coletti protocollato dai consiglieri del Pd Davide Nanni e Ilaria Baraldi (foto). "Tra gli ex percettori del Reddito di cittadinanza che si sono rivolti ai sindacati ferraresi – si legge nel documento – c’è un numero consistente di persone con disabilità non grave o di livello medio che sono considerati ‘occupabili’ in base ai criteri della nuova legge ma, di fatto, non hanno mai lavorato per difficoltà legate alla loro condizione. Attualmente, solo gli invalidi al 100% potranno percepire un sussidio fino a dicembre". Non solo. "Negli ultimi quattro anni – osservano i consiglieri di minoranza – la crisi economica legata alla pandemia e l’aumento dell’inflazione hanno progressivamente eroso i salari reali, impoverendo una buona parte della società italiana e peggiorando sensibilmente le condizioni reddituali di molte famiglie ferraresi. A fronte di ciò, i contributi erogati dal Comune all’Azienda servizi alla persona (Asp) non sono aumentati rispetto al 2019". L’ultima legge di bilancio "ha azzerato il ‘fondo nazionale affitti’ – stigmatizzano i dem – che forniva sostegno alle morosità incolpevoli. Al momento solo la Regione ha individuato risorse per venire incontro al problema mentre l’amministrazione Fabbri non ha mai previsto stanziamenti di bilancio a sostegno delle famiglie ferraresi in condizione di fragilità economica".