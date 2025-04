"Servono misure urgenti, non basta il coraggio degli imprenditori"

Pesano sull’andamento dell’economia ferrarese – ha sottolineato Paolo Govoni, vice presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna – la continua pressione sui costi di produzione causata dall’energia e le incertezze sui mercati dovute al delicato contesto internazionale. Non bastano – precisa – l’ambizione e il coraggio degli imprenditori, serve un piano che sia di sostegno agli investimenti e quindi in grado di mantenere le imprese competitive, al passo con le trasformazioni che sono in atto da tempo, come quelle della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale. Misure concrete – il suo appello – che da necessarie sono ormai diventate urgenti, a partire da una vera semplificazione burocratica e dalla rivisitazione del Piano Transizione 5.0, così come serve un’azione coordinata e concreta a livello europeo nella rivisitazione del green deal e nel recupero di gap tecnologici, in primis digitali. Ne va – ha concluso con decisione il vicepresidente Govoni – l’esistenza stessa di interi settori.