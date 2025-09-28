"Servono politiche diverse al fianco dell’agricoltura"

Il convegno "Agricoltura, quale futuro?", svoltosi all’Oasi di Vigarano Pieve, ha offerto una giornata ricca di spunti e preoccupazioni sul futuro dell’agricoltura italiana. Tanti i temi toccati, un messaggio chiaro e condiviso dal mondo politico e da quello agricolo: le attuali politiche europee e nazionali non sono più sostenibili. "Abbiamo deciso di fare questo convegno in un momento importante ma anche molto difficile per i nostri agricoltori, dove anche la Pac prevede tagli importanti – ha detto l’onorevole e sindaco Davide Bergamini – la politica deve riuscire a stargli a fianco: senza gli agricoltori si perde sovranità alimentare e dobbiamo garantire a chi è occupato nel settore di poter continuare a produrre cibo. Vogliamo che questi incontri continuino in futuro perché dobbiamo riuscire a portare la voce degli agricoltori e far capire quanto sia importante la qualità del cibo che arriva sulle nostre tavole". E’ l’onorevole Mauro Malaguti a porre una importante riflessione: "Senza agrofarmaci salta tutto il nostro sistema, mentre importiamo prodotti dall’estero qualitativamente peggiori e che utilizzano pesticidi da noi vietati". "Ferrara ha sofferto molto nella sua eccellenza e cioè il comparto frutticolo falcidiato da vicissitudini climatiche. La pera ad esempio, è passata da 8.000 a 4.000 ettari. Il mondo del pomodoro invece è cresciuto – è l’analisi di Francesco Manca, presidente di Confagricoltura Ferrara –. Dobbiamo fare passi in avanti sul fronte della trasformazione del prodotto. Si ha bisogno di tutte le leve politiche per rinnovarsi e innovare, di una Pac all’altezza delle sfide, di sbloccare la ricerca genetica e di agrofarmaci adeguati". Poi il presidente Cia Ferrara Stefano Calderoni. "L’agricoltura ferrarese si sta trasformando profondamente: da oltre 10.000 aziende sono rimaste circa la metà perché manca il reddito e quindi meno competitività e meno produzioni specializzate. C’è bisogno di giovani, di reddito, di valorizzare le nostre produzioni e gli agricoltori. Garanzia di sicurezza alimentare, gestione del territorio. Sulla nostra agricoltura possiamo costruire un futuro diverso rispetto ad altre province". Poi il tema della fauna selvatica dannosa. "E’ urgente un cambio di passo – dice il consigliere regionale Fausto Zanella – Non servono solo risarcimenti ma un intervento massivo. Abbiamo censito 500.000 nutrie nel basso ferrarese. A queste, a fare danni si aggiungono anche il granchio blu e il cormorano". Poi gli effetti del cambiamento climatico e gli strumenti per la gestione del rischio. "Molte aziende si sono allontanate dal sistema assicurativo – chiude Danilo Tamisari, presidente Codifesa Ferrara e Bologna –: con l’intensificarsi degli eventi atmosferici avversi c’è stato un aumento dei tassi assicurativi ma anche un disimpegno del ministero per il settore contributivo. Serve andare in controtendenza".

Laura Guerra