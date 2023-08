"Servono protezioni per gli autisti Attivare le telecamere di bordo"

di Federico Malavasi

"Gli episodi di violenza sui mezzi pubblici sono in netta crescita rispetto agli anni scorsi". Massimiliano Vicentini, segretario della Fit Cisl, non usa mezzi termini. Nel suo lavoro di sindacalista le aggressioni e gli insulti ad autisti e controllori stanno purtroppo diventando la normalità. Un problema che si allarga a macchia d’olio e di fronte al quale le armi a disposizione sono poche e spesso spuntate.

Vicentini, ormai le violenze e i comportamenti aggressivi o minacciosi sugli autobus si susseguono. Come sindacato in che modo affrontate il fenomeno?

"È un tema molto complesso da affrontare. Spesso non abbiamo modo per intervenire immediatamente, non appena si verificano i fatti. E non si può certo dotare ogni autobus di un vigilante".

Quali sono le figure maggiormente nel mirino?

"I più coinvolti sono i lavoratori che eseguono le verifiche sui titoli di viaggio. Anche se di solito i controllori sono in tre, quando capitano in situazioni impreviste e imprevedibili è difficile intervenire per tutelarli".

La tecnologia vi viene in soccorso? Si parlava di telecamere sui mezzi pubblici...

"Sono effettivamente state installate su molti mezzi, ma c’è un problema".

Quale?

"Non sono ancora entrate in funzione. Sono state svolte prove tecniche ma, almeno a Ferrara, molte non sono attive".

Che fare quindi per proteggere i lavoratori?

"Stiamo facendo pressione sull’azienda proprio affinché tuteli il più possibile i dipendenti. Oltre ai controllori, come testimonia anche l’ultimo episodio, anche gli autisti vengono presi di mira. Per questo stiamo chiedendo di installare cabine che isolino completamente il conducente. Qualche passo avanti è stato fatto, ma spesso chi guida è ancora in balia degli utenti esagitati".

Quanto è diffuso il fenomeno?

"Il trend a Ferrara è in forte crescita. Basti pensare che negli ultimi tre mesi abbiamo avuto cinque episodi di violenza ai danni del personale di verifica. In due casi, con feriti. L’ultimo è successo pochi giorni fa sull’11. Un altro due mesi fa alla fermata dei Teatini. Un controllore è caduto dopo essere stato urtato da un passeggero e ha sbattuto la testa".

Qual è la tratta più difficile?

"Senza dubbio la linea 11 che copre da Santa Maria Maddalena a Chiesuol del Fosso. È una tratta molto affollata e con molti utenti che salgono senza biglietto. Alcuni di loro si rivelano aggressivi e reagiscono male ai controlli".

Quali strumenti servirebbero, anche a livello istituzionale, per arginare tale deriva?

"Occorre un tavolo stabile tra prefettura, Comune, organi di polizia e sindacati per cercare di trovare una soluzione non dico per risolvere completamente il problema, che è ovviamente molto difficile, ma quanto meno per tutelare il più possibile i lavoratori".