"Servono regole per evitare danni"

Andrea Lalli spiega: "Va ricordato che è importante partire da un regolamento, proprio per garantire un corretto utilizzo dei pannelli. Queste operazioni non possono alterare gli equilibri che esistono in agricoltura sottraendo troppi terreni agricoli che sono necessari per la produzione di prodotti primari per la nostra alimentazione. Sono favorevole alla produzione di energia green, rappresenta il futuro e garantisce un’attenzione concreta all’ambiente in cui viviamo. Ma con equilibrio". Andrea Lalli conclude: "Sì ai pannelli nelle nostre campagne, ma ogni progetto va sicuramente coordinato attraverso regole chiare e non certo a danno dell’agricoltura".