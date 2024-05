"Servono spazi per fare arte, musica e teatro"

Si è svolta, ieri, la seconda conferenza stampa aperta, di

presentazione dei punti 3 e 4 del programma elettorale presentato da Anna Zonari

Ferrara città delle arti e delle culture. "Ci impegniamo – sottolineano – per una Ferrara che valorizzi le forme di cultura che si producono ogni

giorno in questa città, offrendo spazi sostenibili per fare arte, musica, teatro per una

programmazione capace di andare oltre l’intrattenimento. Offrire spazi per la cultura e non chiuderli. Proporre cultura significa fare un investimento sulle persone, non solo quelle che ne beneficiano, ma anche quelle che la producono con la propria passione, creatività e

spesso, purtroppo, in condizioni precarie che non consentono investimenti e una

programmazione di medio e lungo termine. Parlare di arti e culture significa parlare anche di lavoro, di occupazione di qualità, di investimenti sulle lavoratrici e i lavoratori di questo settore e sulle

attività di ricezione turistica.

Le tradizionali attività delle biblioteche - il prestito librario e l’organizzazione di eventi

culturali - vanno arricchite e ampliate, per fare in modo che esse diventino luoghi vivi,

presidi territoriali sempre più capaci di fornire anche servizi utili alle cittadine e ai cittadini.

Occorre riorganizzare e sviluppare il sistema bibliotecario esistente puntando sull’assunzione e la formazione di personale interno, estendendo l’orario di apertura, incrementando i fondi per gli acquisti e le attività culturali. Ferrara può dotarsi, come tutte le città moderne, di un’ area per “grandi eventi sostenibili”, nell’ambito della realizzazione del Parco Urbano Sud,

nell’area dell’aeroporto".