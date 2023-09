Sessant’anni in cucina, premiati i Lemmi

"L’amministrazione comunale intende celebrare chi, per sessant’anni, con una meravigliosa storia di vita e imprenditoria, ha operato nel territorio con grande passione, qualità e professionalità, elevando il nome, il prestigio e la notorietà di tutto il litorale. E in particolar modo di Lido degli Estensi". È questa la motivazione per cui, giovedì sera in Consiglio comunale a Comacchio, è stata conferita l’onorificenza comunale della riconoscenza civica ai fratelli Giuseppe e Domenico Lemmi che da anni gestiscono lo storico ristorante ‘Il Ragno’ a Lido degli Estensi. "I fratelli Lemmi, originari di un piccolo paese della Toscana di nome Lunata alle porte di Lucca, provenivano da una famiglia dalle modeste possibilità economiche e loro padre era un musicista che suonava clarinetto e sassofono in varie orchestre – ha riferito il sindaco Pierluigi Negri, nel ripercorrere la storia dei due imprenditori -. Giuseppe e Domenico si trasferirono giovanissimi dal loro paese in cerca di lavoro, dapprima a Roma, e poi nel maggio del 1963 nel nostro Lido degli Estensi, iniziando qui la carriera imprenditoriale che li farà diventare ‘pionieri’ della ristorazione nel nostro litorale". Dopo un anno al ristorante Pulcinella, ove lavorarono dapprima come dipendenti, poi come gestori, il 1° maggio del 1964 diedero vita al ristorante ‘Il Ragno’ in viale Manzoni: un’attività condotta fino ai nostri giorni sempre con una gestione prevalentemente famigliare. "Quella dei fratelli Lemmi, infatti – ha proseguito il primo cittadino -, è diventata una delle famiglie di ristoratori più longeve del nostro territorio. Durante questi 59 anni, ‘Il Ragno’ è stato ed è tutt’ora il punto di riferimento irrinunciabile per generazione di residenti e turisti, con moltissimi clienti affezionati della nostra comunità stessa. Anche in considerazione del fatto che il loro locale è sinonimo di fedeltà al territorio, attrattività e garanzia di qualità e cortesia, ha sempre mantenuto l’apertura per tutto l’anno e non solo durante il periodo estivo". Nei loro sessant’anni di attività, hanno vissuto tutti i cambiamenti che ovviamente sono avvenuti a Lido degli Estensi, di fatto accompagnandoli con la loro attività ristorativa. Ad associarsi alle parole del sindaco, anche l’assessore Emanuele Mari, prima della votazione del Consiglio che ha unanimemente votato a favore del conferimento dell’onorificenza comunale ai fratelli Lemmi che, con emozione, hanno ricevuto dalle mani del primo cittadino la pergamena a ricordo dell’importante momento.

Valerio Franzoni