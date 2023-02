Sessantasei atti in cerca di titolare

Atti depositati al municipio di Bondeno, là dove l’Agenzia delle Entrate non riesce a raggiungere gli interessati. Cambi di residenza non documentati, mancata presenza a casa per motivi di lavoro: le ragioni possono essere molteplici. Gli atti depositati in questo momento nella casa comunale sono 66. Ci sono anche aziende, un bar e addirittura una cooperativa sociale. Di questi neppure un terzo hanno cognomi che riportano ad altre nazionalità. La maggior parte sono italiani. Un atto pubblicato sull’albo pretorio, che chi è interessato è forse opportuno che scorra, in modo da andare a ritirare i documenti necessari per sistemare le proprie posizioni con l’Agenzia delle Entrate.