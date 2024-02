Sesta eccellenza culinaria. Il pasticcio a marchio Deco

Il pasticcio alla ferrarese diventa la ‘sesta’ eccellenza culinaria con marchio Deco. Presentato uno dei prodotti tipici ferraresi, che si aggiunge ai brazdlin, al mandurlin, al pane ferrarese, alla ricciola e alla tenerina. All’incontro hanno partecipato l’assessore Angela Travagli, la vicepresidente Pro Loco Monica Negrini, il presidente Andrea Morona e Alessandro Gulinati di Pro Loco, Davide Bergonzini e Giulio Bianconcini (Ial), i componenti della Commissione comunale Deco, gli operatori coinvolti e i rappresentanti delle associazioni di categoria. La giunta municipale ha approvato l’iscrizione al registro dei prodotti Deco del celebre prodotto ferrarese e il relativo disciplinare di produzione e commercializzazione. Questo è stato proposto dalla Proloco, in collaborazione con alcuni operatori del settore e con la scuola Ial Emilia Romagna, ed è stato approvato da una commissione di esperti. "Il pasticcio di maccheroni chiude con successo la riscoperta e valorizzazione delle nostre radici gastronomiche – ha spiegato l’assessore Angela Travagli –. Nel 2020 abbiamo iniziato un cammino che ha visto l’introduzione della certificazione Deco seguita dalla progressiva certificazione di sei prodotti tipici. Questo percorso è stato reso possibile grazie al contributo di associazioni, produttori, studenti oltre alla Strada dei vini e dei sapori".

Un disciplinare in cui viene stabilito che gli ingredienti principali devono provenire totalmente da filiere di produzione tracciate e rintracciabili nell’Emilia-Romagna, e che lavorazione e produzione devono avvenire esclusivamente nella provincia di Ferrara. "Come Pro Loco – ha aggiunto Monica Negrini – siamo lieti di aver affiancato l’amministrazione per la promozione e valorizzazione del pasticcio, che è tra i meno noti della tradizione gastronomica ferrarese, e che originariamente veniva mangiato proprio il martedì o giovedì grasso, per questo lo presenteremo alla cittadinanza nell’ambito del Carnevale Estense". L’appuntamento è previsto per domenica alle 11 alla Sala Estense, dove ‘sua maestà’ il pasticcio, come tipicità estense, sarà esposto ai ferraresi. Oltre all’assessore Travagli e alla vicepresidente Pro Loro, vi prenderanno parte Marco Nonato, cultore della materia ed Emanuele Partigiani, pasticcere dell’azienda Fratelli Partigiani. Sarà prevista una degustazione a cura di Ial. L’evento sarà aperto al pubblico gratuitamente.

Mario Tosatti