Settant’anni d’amore per Ober e Adele

Ober Romagnoli, 90 anni, e la moglie Adele, ma per tutti "Idilia" Menegatti 89, hanno festeggiato mercoledì scorso 25.568 giorni di matrimonio, ovvero 70 di vita assieme, ai quali si aggiungono i 3 da fidanzati, che significano nozze di Titanio. Un traguardo rarissimo al giorno d’oggi, quello della coppia originaria di Jolanda di Savoia, che risiede a Fiscaglia, festeggiata dai figli Orietta, Ornella, Andrea e Cristina, i loro compagni, i sette nipoti e un pronipote, tagliando la torta che gli avevano preparato per l’occasione. Una vita spesa a fare sia l’agricoltore che il muratore quella di Ober, nella loro casa nella campagne jolandine mentre Idilia stava in casa ad occuparsi di tutta la gestione familiare. Erano anni in cui i figli nascevano grazie alla levatrice, tanta acqua calda, parti spontanei ed il classico colpetto sulle natiche per far strillare il neonato e consegnarlo nelle braccia della mamma, sudata ed esausta.

"Ricordo – afferma Ornella - la nascita di mia sorella col babbo che partì alle 4 di mattina con la Vespa per andare a prendere la levatrice ed arrivati dopo qualche tempo, sentii il pianto di mia sorella, appena nata". Per un soffio al cuore Ober venne dispensato dagli obblighi del servizio militare ed evitò le brutture e tragedie della seconda guerra mondiale, curiosamente e fortunatamente lavorò tutta la vita senza sentire alcun disturbo. Nella festa per i due coniugi la nipote Valentina ha ricordato ila grande opera nel "tenere in piedi una famiglia che significa impegno e sacrifici costanti" ringraziando "per aver insegnato ai vostri figli l’educazione e le buone abitudini, quelle delle persone semplici e vere". Poi delicatamente ha aggiunto "abbiamo appreso anche che i genitori piangono e pregano tanto quanto i bambini solo che loro li sentiamo perché strillano, i genitori invece sono silenziosi".

Al taglio della torta un grosso applauso ai due sposi di titanio con Ober che ha ricordato come "non avevano niente, ma avevano tutto. Per fortuna con polli, altri animali domestici e l’orto, tutto sapientemente elaborato da Idilia, non abbiamo mai patito la fame, forse qualche periodo un pò difficile, ma nulla di insuperabile. I vestiti quelli abbiamo sempre fatto un pò fatica ad averne, ma quanto bastava per coprirci c’era e questo quel che conta". Sulla ricetta per stare tanti anni assieme non hanno dubbi "volersi bene, grazie al quale si superano qualche litigio, le incomprensioni e si mettono al mondo figli che si amano sempre. Oggi forse abbiamo tutto - hanno concluso - ma sta cominciando a venir sempre meno la solidarietà e il volersi bene, accettando anche di superare qualche difficoltà, pur di stare assieme".

