Settant’anni di Corale Veneziani. Tutti gli eventi dell’anniversario

Settant’anni di storia, musica e cultura. L’Accademia Corale Vittore Veneziani celebra nel 2025 il prestigioso traguardo con un ricco calendario di eventi che attraversa il territorio e coinvolge istituzioni locali, artisti e realtà internazionali. Nata nel 1955 grazie al maestro Vittore Veneziani, rientrato a Ferrara dopo un’importante carriera alla Scala di Milano interrotta dall’esilio a cause delle leggi razziali, l’Accademia è diventata un punto di riferimento per la musica corale. Veneziani, con il supporto di Mario Roffi e Renzo Bonfiglioli, portò entusiasmo e professionalità, fondando un coro che da allora non ha mai smesso di affascinare il pubblico con concerti, tournée e collaborazioni prestigiose. La direttrice artistica Teresa Auletta, alla guida dal 2019, sottolinea l’importanza di questo anniversario: "È un’occasione per onorare la nostra storia e rafforzare i legami con la comunità, portando avanti il sogno del Maestro Veneziani".

Tra gli eventi più significativi del 2025, spiccano momenti di rilevanza storica e culturale. Il programma è iniziato a Valencia con l’esecuzione di madrigali su testi di Ludovico Ariosto, nell’ambito di un progetto internazionale dedicato a Lucrezia Borgia. A seguire, il 22 marzo, l’Accademia parteciperà a ‘La Passione’, un oratorio laico che intreccia musica, teatro e testimonianze di vita in collaborazione con il Coro Amici della Nave di San Vittore. "Nel canto corale si impara a mettere da parte il proprio ego, per raggiungere un risultato collettivo – dichiara il direttore generale del teatro comunale Carlo Bergamasco –. Non si educa solo il musicista ma anche la persona". Il 19 maggio, al Comunale, sarà protagonista la Messa in Do minore di Mozart, in collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi. L’autunno vedrà il coro esibirsi in Svizzera con la Messa composta da Veneziani nel 1945 a Roveredo, in omaggio alla comunità che lo accolse durante l’esilio. "È importante sensibilizzare i giovani – ricorda l’assessore alla cultura Marco Gulinelli ricorda –. Siamo un punto di riferimento locale e nazionale, ci aspettano tempi bellissimi. Questa è una sfida che non lascia escluso nessuno". Tra le altre iniziative, spiccano l’esecuzione della Missa Hercules Dux Ferrariae di Josquin des Prez il 4 ottobre e la 35ª edizione della Rassegna Corale Mario Roffi a novembre. L’anno celebrativo culminerà con il concerto di Natale, dedicato all’oratorio di Natale di Camille Saint-Saëns. Un anno di celebrazioni che invita il pubblico a scoprire e condividere la magia della musica corale in una città che ha fatto della cultura la sua identità.