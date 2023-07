Sette anni di pellegrinaggi ‘Ritratti’ tra i tavolini del bar

Ha aperto al bar ‘San Giusto’ in viale Cavour la mostra fotografica di Kevin Pavanello ‘Ritratti di quotidianità celata’. Pavanello, classe 1995, è un fotografo di strada friulano. La sua mostra racchiude gli scatti ottenuti in Europa negli ultimi sette anni di viaggi e pellegrinaggi. Ha scelto la città estense per questa prima esposizione di immagini legate alla quotidianità nei diversi Stati europei perché ritiene Ferrara una fra le prime città cosmopolite della storia. "Uno sguardo alla quotidianità quindi – spiega l’autore – senza tagli e modifiche, che si sofferma sulla vita di tutti i giorni con una particolare attenzione alla differenza tra gioventù ed età adulta". Sarà possibile visitare la mostra fino al 31 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, con una pausa in relazione alla chiusura per ferie dell’attività commerciale prevista dal 22 luglio al 20 agosto. "La mostra di Pavanello – spiega Linda Chiossi, titolare del bar San Giusto – è l’ultima di una serie di esposizioni delle quali abbiamo ormai abbiamo perso il conto. Ogni mese, ormai da anni, diamo la possibilità di poter esporre opere artistiche di autori soprattutto locali ma anche provenienti da province limitrofe".

l. c.