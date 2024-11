Sette bizzarri pazienti in attesa del dottore. Si ride alla Rivana

Stasera alle 21 al Rivana Garden (via Gaetano Pesci 181), l’ensemble teatrale ‘I Viburnum’ presenta lo spettacolo ‘7 personaggi in attesa del dottore’, una esilarante commedia in collaborazione con la compagnia Fa’Broadway.

Lo spettacolo segue le vicende di un gruppo di pazienti bizzarri, ognuno afflitto da particolari disturbi ossessivo-compulsivi, mentre attendono l’arrivo dello psicologo, ritardatario come al suo solito. Tra stravaganti tic e ossessioni, i pazienti dovranno imparare a sopportarsi a vicenda in questa comica attesa.