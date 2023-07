Sette i casi ad Arcigay

Ferrara e provincia non sono purtroppo nuove ai casi di omofobia, in particolare nel centro storico. Sono sette, secondo i numeri del Centro Antidiscriminazione dell’associazione Arcigay, i casi di persone che hanno subito violenza verbale o fisica sul territorio e che si sono rivolte all’ente di via Ripagrande. Il Cad ha iniziato la sua attività a marzo 2022 (con apertura degli sportelli a maggio) e comprende un’equipe multiprofessionale che offre uno sportello di assistenza psicologica, legale, di orientamento ai servizi socio sanitari e al lavoro.