Sette milioni finiscono in campo Nasce il ‘palazzetto’ dello sport

Sarà un team emiliano-romagnolo a occuparsi della progettazione e della realizzazione del nuovo impianto sportivo polifunzionale finanziato con uno stanziamento di 3,5 milioni di euro di fondi previsti grazie al Pnrr (investimento 3.1 ‘Sport e inclusione sociale’ - cluster 1) e con 4,15 milioni di euro di cofinanziamento comunale (tramite mutuo a tasso zero con l’istituto di Credito Sportivo), per complessivi 7,65 milioni di euro (di cui il netto dei lavori è di circa 5,3 milioni di euro).

I lavori sono infatti stati aggiudicati al consorzio Conscoop, società cooperativa con sede a Forlì, che incaricherà un gruppo di progettazione, guidato dall’architetto Luca Farinelli di Ferrara dello studio Lumarch, con la società Inteso ingegneria di Rimini. "Un team ferrarese-romagnolo per disegnare il futuro di un’area a lungo dismessa, e su cui concentriamo oltre ai fondi Pnrr intercettati anche una importante quota di risorse comunali, e per realizzare una nuova struttura polivalente a servizio degli sportivi e dello sport della città", evidenzia con forte soddisfazione il sindaco Alan Fabbri. Mentre l’assessore allo sport Andrea Maggi sottolinea che "si tratta di un investimento da primato per lo sport ferrarese. L’ultimo impianto costruito su un’ area comunale in concessione (di durata trentennale) è stato infatti il Palagym nel 2004".

Realizzata la gara, che è stata vinta dalla società forlivese, sarà presto avviato il contratto e si procederà con la progettazione definitiva ed esecutiva, quindi si partirà con il ciclo autorizzatorio, passaggio quantomai necessario . L’inizio dei lavori è quindi previsto per la primavera del 2024. Il nuovo ‘palazzetto’ sarà totalmente immerso nel verde, con capriate in legno, una forte propensione all’utilizzo di materiali eco-compatibili e un’area ristoro esterna che si affaccia su una ‘piazzetta’ dedicata. Queste infatti alcune delle linee elaborate nel corso dello studio di fattibilità già elaborato e approvato dallo studio Mezzadri di Ferrara, sulla cui base sono state realizzati i rendering in tre dimensioni