Sette nuovi cestini di raccolta al Parco Urbano Balboni: "Progetto sperimentale di prevenzione"

È partito il progetto sperimentale per il potenziamento della capacità di raccolta rifiuti al Parco Urbano. Sette nuovi cestini sono stati posizionati, soprattutto lungo i percorsi interni e nelle zone maggiormente frequentate, in questi giorni. Inoltre da questa settimana è partito il servizio straordinario di pulizia della domenica mattina. Un servizio integrativo attuato annualmente ma in questo 2023 anticipato nei tempi visto l’anticipo della bella stagione e le esigenze emerse. I nuovi cestini sono stati, per ora, collocati temporaneamente: al termine di un periodo di prova, e di mappatura, infatti si valuterà l’efficacia del posizionamento.

Attualmente sono presenti alle entrate di via Bacchelli, di via Canapa, e del campo arcieri, nell’area laghetto e, sempre in zona, a pochi passi dai salici, oltre che di fronte all’area giochi.

"Un progetto di prevenzione e di tutela di un bene pubblico – dice l’assessore Alessandro Balboni –, oltre che una risposta immediata e concreta alle segnalazioni pervenute e alle verifiche eseguite nell’area. Colgo l’occasione per sollecitare sempre un corretto smaltimento dei rifiuti. I nuovi cestini, negli obiettivi, intendono prevenire sovraccumuli di spazzatura che deturpano il verde e il decoro". A realizzare l’installazione dei sette nuovi contenitori è stata Ferrara Tua, attraverso Cidas, incaricata dall’azienda partecipata per la gestione della pulizia del parco. "L’azione di presidio e monitoraggio è continua – spiega il presidente Luca Cimarelli –. Di fronte alle segnalazioni giunte, e sollecitate anche dall’Amministrazione, ci siamo immediatamente attivati".