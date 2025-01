Sette nuovi erogatori d’acqua negli impianti e nei luoghi pubblici

Acqua gratuita, filtrata, dai distributori negli impianti sportivi e nei luoghi pubblici per riempire le borracce e rispettare l’ambiente. "Ci è giunta da poco la notizia che il secondo intervento del progetto ambientale ‘Vigaranorifiutizero’ è stato approvato – annuncia il sindaco Davide Bergamini – e il nostro Comune anche quest’anno potrà fare un altro importante passo avanti per la tutela ambientale". E’ il secondo anno. "Ci sono stati assegnati altri 11.800 euro – spiega l’assessore all’ambiente Francesca Lambertini – con i quali andremo ad installare altri 7 nuovi erogatori di acqua". Un percorso virtuoso che continua. "Nel mese di ottobre – spiega – abbiamo presentato un nuovo progetto in linea con quello già realizzato lo scorso anno. Da pochi giorni è arrivata la conferma da Atersir che i fondi ci sono stati assegnati". Lo scorso anno erano stati installati i primi erogatori di acqua all’interno della scuola primaria e secondaria e del Municipio, dando così la possibilità ai ragazzi in particolare, ma anche a tutto il personale della scuola e del Municipio, di riempire le proprie borracce di acqua microfiltrata fresca.

"Inoltre – aggiunge la Lambertini – erano state regalate delle borracce a tutti i ragazzi e installati alcuni apparecchi per asciugare le mani, riducendo così l’utilizzo della carta e della plastica monouso". Ora il progetto sarà potenziato. "I nuovi erogatori di acqua verranno installati entro l’estate principalmente nelle palestre – indica –: Palavigarano, Margherita Hack, nella palestra di Vigarano Pieve, e poi nella biblioteca comunale, in sala multimediale, nei locali dell’ex delegazione di Vigarano Pieve e uno nuovo alla scuola primaria che si aggiunge a quello gia posizionato lo scorso anno". Un’accoglienza autentica dei ragazzi, che possono riempire le borracce con acqua che proviene dalle condotte pubbliche e che, grazie al filtro UVB presente nell’erogatore, subisce un trattamento che abbatte ulteriormente la carica batteriologica. "Esprimo grande soddisfazione per questo ulteriore e importante risultato raggiunto – sottolinea il vicesindaco –. Posizionare altri erogatori d’acqua microfiltrata significa aumentare il benessere dei nostri concittadini e diminuire la produzione di rifiuti. Piccoli gesti di grande valore".

Claudia Fortini