“Sette volte allagato con le mie api”: gli agricoltori vanno da un legale

Argenta, 9 febbraio 2025 – Appena sale un po’ l’acqua in golena, una cascata si riversa sui terreni saltando l’argine. “Da maggio 2023 siamo a sette”, le dita delle mani che disegnano quel numero, sette volte sott’acqua. Sono le piaghe, quelle di Alberto Negrini, titolare della società agricola Frazchina con la sorella Antonella (Confagricoltura). Sono proprietari del marchio ’Il Miele del Casetto’. Arnie e api che hanno fatto fagotto in fretta e furia, alcune finite in quel pantano che non ne vuole sapere di andare via, spazzate via dalla ‘rotta’.

Allarme acqua alta nei campi a Campotto

Campotto, Argenta, un intreccio di canali, strade e ponti interrotti, deviazioni e c’è quel torrente. L’Idice. Accursi si chiama la chiusa, una maledizione. Sono trascorsi una decina di giorni dalla pioggia e i terreni sembrano un lago scuro. “È impossibile coltivare così”, dice ancora Negrini. “Sono condannato a causa del malfunzionamento della Accursi. Cinquanta ettari allagati, ma ’di solito’ vanno sotto tutti i 74 ettari, com’è accaduto nel 2023 e pure a ottobre”. Il suo orgoglio, l’agricoltura biologica. Ma c’è quella chiusa – l’Accursi – un punto nero nel sistema di sicurezza idraulico della cassa di espansione di Campotto. La situazione è monitorata dal Comune. Andrea Baldini, il sindaco, ha programmato un incontro entro breve con gli imprenditori agricoli. Imprenditori che sono assistiti da un legale. Obiettivo, far fronte comune nei confronti dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Area Reno e Po di Volano, a cui compete la gestione delle emergenze e la messa in sicurezza per l’Idice. “Lo diciamo da un paio d’anni. La chiavica va sistemata – avverte Marco Tognetti (Confagricoltura), in società col fratello Pietro all’agriturismo Vallesanta, i terreni nell’area sotto l’Idice –. Il Comune deve farsene carico verso l’Agenzia regionale”.

Claudio Mesini, presidente della sezione Cerealicola di Confagricoltura Ferrara. A destra: l’imprenditore Pietro Tognetti

Gli imprenditori stanno predisponendo una perizia con un tecnico, dopo aver incaricato un avvocato per esporre la questione nelle sedi regionali. “L’impianto scolmatore – precisano – ha le paratie che restano aperte, ostacolate dai massi posizionati per sistemare l’arginatura. Massi ’scesi’ perché non reggono”. “Togliere i massi dalle paratie, basterebbe mezza giornata”, riprende Negrini. “La viabilità – le parole di Tognetti – è precaria. Ci sono interruzioni, percorsi alternativi su strade di campagna”. Post alluvione ad ostacoli. Il Consorzio della Bonifica Renana ha dovuto gestire lo ’scolmo’ del sistema idraulico per garantire la sicurezza e ha dovuto subire la situazione come titolare di beni nell’area. Claudio Mesini, presidente della sezione Cerealicola di Confagricoltura Ferrara, un’altra vittima dell’allagamento dell’ottobre scorso. Un altro sos da una terra martoriata dall’acqua.