Settembre a Cento con 'Cento on stage': Al via con la commedia 'Parcheggio a pagamento'

CENTO

Il Comune ha reso noti gli eventi di settembre che si chiameranno ’Cento on stage’ e si terranno al Palco della Rocca dall’1 al 15 settembre 2023. Questi prenderanno dunque il posto del tradizionale e storico ’Settembre Centese’ della Proloco. Si parte il primo settembre con ’Parcheggio a pagamento’, commedia dialettale dei Nottambuli che tornano con una raccolta fondi per l’Ant, si prosegue il 2 con ‘Valerio Cantori Group’ e il concerto jazz, il 3 ‘Spettacolo di danza e animazione’ della scuola Ritmo Danza. Il 4 spazio anche quest’anno alla Fondazione Zanandrea con ‘Diversamente artisti edizione 2023’ tra intrattenimento teatrale, musicale e vendita all’asta di alcune tele realizzate dai ragazzi e ricavato per il progetto "Freed Home" mentre il 5 arriva l’Anffas con lo spettacolo teatrale "Come stai?" e poi "Cento afro vibes" con i percussionisti della Sourakhata Dioubate a cura dell’associazione Valentina. Il 6 alle 19 si inaugura la Fiera e alle 21.30 grande spettacolo degli ’Jackson One’ con Roy Paladini, di recente a XII Morelli, artista che ha vinto ‘Tali e quali’ di Carlo Conti. La band che nasce a Cento, messa in piedi dall’affermato batterista Ricky Roma. Il 7 ancora ballo con ’Show dance’ alle 19 di Mondo del Ballo e alle 21.30 risate con ’Corpo’, spettacolo di cabaret di Maria Pia Timo. L’8 ‘Danza Acroyogica di Polisportiva Centese, torna l’esibizione di Ju Jitsu, poi danza con la 100 city ballet. Il 9 la grande anteprima di ’Cento Carnevale d’Europa 2024’ con la presentazione dei bozzetti dei carri, il 10 ’Recicantabuum’ poi lo show del Liceo Cevolani, l’11 la Flic Orchestra, il 12 Resistenza terra presenta "L’agricoltura, un processo di rigenerazione alimentare ed ecologica e sociale dell’umanità", poi il concerto della ’Banda Verdi’.